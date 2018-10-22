Türkiye Hokey Federasyonu mali genel kurulu yapıldı

Türkiye Hokey Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen mali genel kurula delegelerin yoğun ilgisi dikkat çekerken Gaziantepli Başkan Sadık Karakan'ı Gaziantepli kulüpler ve kongre delegeleri yalnız bırakmadı. Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, “Türk hokeyini uluslararası alanda zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye genelinde hızla yaygınlaştırılan hokey sporunun önümüzdeki günlerde tesis sorunları da büyük oranda çözülecektir” dedi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Türkiye Hokey Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu gündemin okunup onaylanmasının ardından, faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. “Florbol” branşının oluşturulması ve Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde faaliyet göstermesi için yönetim kuruluna yetki verildi. Türkiye Hokey Federasyonu 6. Mali Genel Kurulunun kapanış konuşmasında federasyon başkanı Sadık Karakan, “Tüm delegelerimize mali genel kurulumuza geldikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güveni asla boşa çıkarmayacağız. Bugün Türkiye’nin her köşesinde hokey sporunun hızla geliştiğini görüyoruz. Özellikle okullarımızda hokeye karşı ilginin artması hepimizi mutlu ediyor. Türkiye genelinde hokey tesislerinin yapılması yönündeki çalışmalarımız olumlu sonuçlar verirken yapımı tamamlanan hokey sahaları sporcularımızın hizmetine sunuluyor. Gerek kulüplerimiz gerekse milli takımımız önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Türk hokeyini uluslararası alanda zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte aynı çatının altında başaramayacağımız hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. Gaziantepliler Başkan Karakan'ı yalnız bırakmadı

Türkiye Hokey Federasyonu 6. Mali Genel Kuruluna Gaziantepli delegelerin katılımı yüksek olurken oylama sonrası Gaziantepli delegeler Karakan'ı kutlayarak başarılar dilediler. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Polisgücü delegeleri de kongre delegeleri tarafından büyük ilgiyle karşılanırken 2019 yılında gerçekleştirilecek olan 3 ayrı Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Gaziantep Polisgücü erkek ve kadın hokey takımlarına başarılar dilediler.