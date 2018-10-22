Taner Taşkın, Samsunspor’da son 10 yılın en başarılı teknik adamı oldu

Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele eden Samsunspor, lige ağırlığını koymaya başladı. Sezona sancılı bir şekilde başlayan kırmızı-beyazlılar, ilk hafta Amed Sportif Faaliyetlerini mağlup etmesine rağmen oynadığı futbolla eleştirilere maruz kalmıştı. İkinci hafta Gümüşhanespor deplasmanından beraberlikle dönen takım, gösterdiği performansla tehlike çanları çaldı.

Ligin üçüncü haftasında evinde Sancaktepe Belediyespor'a 3-0 gibi ağır bir skorla mağlup olan Samsunspor'da spor kamuoyu ve taraftarlar Teknik Direktör Taner Taşkın’a tepkilerini dile getirdi. Her fırsatta yeni bir takım olduklarını ve ligin 7. haftasından sonra gerçek performanslarını sahaya yansıtacaklarını ifade eden Taner Taşkın, Başkan İsmail Uyanık'ın da kendisine destek vermesiyle takımı yeniden ayağa kaldırdı.

Sancaktepe mağlubiyetinin ardından önce Eyüpspor'u deplasmanda mağlup eden kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Ankara Demirspor, İnegölspor, Gaziantepspor, Bodrumspor ve son olarak da Kastamonuspor engellerini üçer puanla geçerek 6'da 6 yaptı. 9 maçta aldığı 7 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile 22 puana ulaşan kırmızı-beyazlı takım, her geçen hafta üzerine koyarak çıkışını sürdürdü.

Lig tarihinde ilk 9 haftada 7 galibiyet ve 22 puan toplayarak adını tarihe yazdıran Samsunspor'da bu başarının en büyük mimarı ise Teknik Direktör Taner Taşkın oldu. Son 10 yılda 18 farklı teknik adam ile çalışan kırmızı-beyazlı takım, bu seviyeye hiçbir zaman ulaşamadı. Birçok teknik adam sezon boyunca kırmızı-beyazlıları 7 galibiyete ulaştıramazken, Taner Taşkın 9 haftalık periyotta adeta tarih yazdı.

Engin İpekoğlu, Alpay Özalan, Osman Özköylü, Hüseyin Kalpar, Yücel İldiz, Engin Korukır, Erhan Altın, Ümit Özat, Mesut Bakkal, Vladimir Petkovic gibi tecrübeli teknik adamların görev yaptığı kırmızı-beyazlı takımda, Taner Taşkın bu sezon geride kalan 9 haftada olağanüstü bir performans sergileyerek Yılport Samsunspor'u zirveye taşıdı.