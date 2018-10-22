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Paylaşımı olay olmuştu! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye geçti
Galatasaray

Paylaşımı olay olmuştu! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye geçti

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına geçti. Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısında oynarken yaptığı paylaşımla gündem yaratmıştı.

22 Ekim 2018 11:30

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski kalecilerinden Rüştü Reçber’în oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısından ayrılarak Fenerbahçe altyapısına kayıt oldu. Galatasaray altyapısında oynadığı dönemde sosyal medya hesabından yaptığı Fenerbahçe paylaşımı olay olan Mehmet Burak Reçber, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekmişti.

22 Ekim 2018 Arda Turan Barcelona genel kurulunda ıslıklandı Barcelona Kulübü'nün 2018 Olağan Genel Kurulu, Katalan ekibinin basket takımının maçlarını oynadığı Palau Blaugrana spor salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda Arda Turan ismi geçtiğinde salonda ıslık sesleri yükseldi. İlgili Haberi Oku

Rüştü Reçber’in 12 yaşındaki oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısında oynarken yazdığı “Kalbim Fenerbahçe forması giyiyor” sözleri sonrası Galatasaray taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Bazı Galatasaray taraftarları Mehmet Burak Reçber’in yaptığı bu paylaşımlara “Kalbi Galatasaray için atan gençler varken yer işgal etmesin” şeklinde tepki göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Twitter'daki akademi hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapılmış ve taraftarlar hoşgörüye davet edilmişti.

2014 yılından beri Galatasaray altyapısında forma giyen Mehmet Burak Reçber, artık Fenerbahçe altyapısında forma giyecek.

Son güncelleme 11:38 | 22 Ekim 2018
Fenerbahçe galatasaray mehmet burak reçber
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