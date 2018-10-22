Mehmet Ekici’yi Cocu ve yardımcıları yaktı

Sercan HAMZAOĞLU / Sarı-lacivertlilerde kötü gidişat devam ederken taraftarı performansıyla memnun eden Mehmet Ekici'nin adalesinden sakatlanarak oyundan çıkması şok etkisi oluşturdu. Mehmet'in yaşadığı sakatlığın baş sorumlusu ise teknik heyet oldu.

Maçın 61. dakikasında oyuna dahil olan Mehmet, sadece 6 dakika ısınarak maça girdi. Yedek kulübesindeki oyuncuları 55. dakikada ısınmaya gönderen Cocu ve yardımcıları oyuncunun vücudunu yeterince ısıtmasına izin vermedi. Bunu Sezon boyunca sık sık yapan Cocu, futbolcuların da bu konuda tepkisini çekiyor

İlk yarıda kötü oynanan futbol ve değişikliklerin en geç 60. dakikaya kadar yapılacak olmasına rağmen Cocu ve yardımcılarının futbolcuları 55. dakikaya kadar ısınmaya göndermemesi büyük şaşkınlık oluşturdu.

Mehmet başına geleceği hissetti

Mehmet ekici, oyuna girerken başına gelecekleri hissetti. Maça dahil olurken teknik heyete yeterince ısınmadığını anlatan tecrübeli oyuncu, 17 dakika sonra korktuğu başına geldi.

Mehmet oyundan çıkarken de Cocu, yardımcıları ve sağlık heyetine de sitem ederek “Ben size demiştim” tarzında hareketlerde bulundu. Oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren, bir topu direkten dönen, gollük paslar veren Mehmet, daha erken ısınmaya gönderilip sakatlanmasaydı sarı-lacivertlilerin Sivas'tan 3 puanla dönmesi içten bile olmayacaktı.