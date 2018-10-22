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Mehmet Demirkol’dan Karius yorumu!
Beşiktaş

Mehmet Demirkol’dan Karius yorumu!

Mehmet Demirkol, BeinSport Haber'de yayınlanan Bein Manşet programında gündemi değerlendirdi. Demirkol'un sezon başında Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2018 12:45

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius’u değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol’un canlı yayına yaptığı açıklamalar…

“Karius ile ilgili şöyle bir durum var. Bu adam çok büyük depresyondan çıktı ve bence çok iyi bir rehabilitasyon merkezi burası, ama diyorlar ki ‘Hangi eğlence mekanına gitsem Karius orada.’ Tamam eğlen sorun yok ama orayı da arada bir kapa ‘Vayy’ diyelim!”

22 Ekim 2018 Göztepe - Beşiktaş maçının ardından yazar görüşleri Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda İzmir temsilcisi Gözteye 2-0 mağlup olduğu maçı spor yazarları yorumladı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in tükenmişlik sendromu yaşadığını söyleyen Mehmet Demirkol “Olaylı Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş’in elektriği bitmiş! Doygunluk demiyorum. Bir tükenmişlik sendromu… Futboldan soğuduğunu düşünmüyorum. Doymuşluk başka bir şey… Şenol Güneş sürekli maç ister. En önemli şey hayatta kavga… Şenol Güneş’te bu bitmiş gibi… Beşiktaş’ta işler düzelir ama Şenol Güneş’in yeniden ateşlenmesi lazım…” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş’in aklında Milli Takım olduğunu da belirten Mehmet Demirkol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şenol Güneş ‘Beşiktaş’tan sonra sadece Milli Takım olur’ diyorsa bu Şenol Güneş’in dilinde ‘Ben Milli Takım’ı istiyorum’ demektir. Bir ay sonra Mircea Lucescu giderse ne olacak? Beşiktaş Şenol Güneş ile mümkünse uzun yıllar devam etmeli bence… Olaylı Fenerbahçe maçından sonra oynanan Galatasaray maçında kötü bir görüntüsü vardı Şenol Güneş’in… Bu hala devam ediyor.”

Son güncelleme 15:34 | 22 Ekim 2018
beşiktaş Loris Karius MEHMET DEMİRKOL
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