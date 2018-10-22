MAÇ SONUCU | İstanbulspor 3-1 Giresunspor | İstanbulspor son yarım saatte coştu

Spor Toto 1’inci Lig’in 9’uncu haftasında İstanbulspor 1-0 geriden geldiği maçta evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla İstanbulspor puanını 10’a yükseltti. Giresunspor ise 13 puanda kaldı.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Akaminko, Arif Morkaya, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Bauque (Dk. 84 Murat Duruer), Barış Örücü (Dk. 46 Muhsin Yıldırım), Ali Dere, İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 İbrahim Yılmaz)
GİRESUNSPOR: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir (Dk. 41 Savaş Polat), Ferhat Görgülü, Hüsamettin Tut, Kürşad Sürmeli (Dk. 60 Landel), Husmani, Kağan Miray Bağış (Dk. 74 Muhammed Ildiz), Muhammet Reis, Adama Ba, Dauda
GOLLER: Dk. 60 (KK) Ferhat Görgülü, Dk. 64 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Ali Dere (İstanbulspor) – Dk. 19 (P) Dauda (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Onur Ergün (İstanbulspor) – Hüsamettin Tut, Ferhat Görgülü, Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
4′ Sol kanatta topla buluşan Ali'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Giresunspor savunmasında Aykut Demir müdahale etti. Aykut'un müdahalesinde top kaleye yönelirken top üst direğe çarpıp kornere çıktı.
18′ Sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Kağan Akaminko'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Aydın penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 19′ Penaltı vuruşunu kullanan Dauda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33′ Sağ kanatta topla buluşan Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
39′ Sol kanattan Ali Dere'nin ceza sahası içine çevirdiği ortada topla buluşan Barış'ın şutu üstten auta çıktı.
55′ Muhsin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan'da kaldı.
GOL! 60′ Sağ kanatta Muhsin'in ceza sahası içine açtığı ortada Giresunspor savunmasında Ferhat topu kendi kalesine gönderdi. 1-1
61′ Ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in içeri verdiği pasta Cajic'in şutunu kaleci Kayacan kornere çeldi.
GOL! 64′ Bauque topu göğsüyle İbrahim'e indirdi. İbrahim'in ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
GOL! 80′ Hızlı gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1