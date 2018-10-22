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Maç sonuçları | Süper Lig güncel puan durumu! İşte 9.hafta Süper Lig maç sonuçları…
Trabzonspor

Maç sonuçları | Süper Lig güncel puan durumu! İşte 9.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Süper Lig'de haftanın, maçları sona erdi. Son olarak Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşılaştı. Maç golsüz sona erdi. Bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirve yarışına ortak olmak için mutlak kazanması gereken Trabzonspor, Erzurumspor karşısında 1 puanla yetindi. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9.hafta maç sonuçları...

22 Ekim 2018 22:32

Futbolseverler Süper Lig’de haftanın son maçı olan Trabzonspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının sona ermesinin ardından Süper Lig puan tablosunu merak ediyor. Bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, BB Erzurumspor’u mağlup edemeyerek büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

İŞTE SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 1 – 1 Bursaspor

Kasımpaşa 5 – 0 Akhisarspor

İstanbul Başakşehir 1 – 0 Kayserispor

Sivasspor 0 – 0 Fenerbahçe

Çaykur Rizespor 1 –1 Konyaspor

Alanyaspor 0 – 1 Antalyaspor

MKE Ankaragücü 1 – 0 Yeni Malatyaspor

Göztepe S.K. 2 – 0 Beşiktaş

Trabzonspor 0 – 0 BB Erzurumspor

Son güncelleme 22:34 | 22 Ekim 2018
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GÜNÜN MAÇLARI
Trabzonspor
Bugün - 20:00
0
-
0
BB Erzurumspor
Bursaspor
26/10/2018 - 20:00
-
Alanyaspor
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Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
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