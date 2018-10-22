Maç sonuçları | Süper Lig güncel puan durumu! İşte 9.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Futbolseverler Süper Lig’de haftanın son maçı olan Trabzonspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının sona ermesinin ardından Süper Lig puan tablosunu merak ediyor. Bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, BB Erzurumspor’u mağlup edemeyerek büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…
İŞTE SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray 1 – 1 Bursaspor
Kasımpaşa 5 – 0 Akhisarspor
İstanbul Başakşehir 1 – 0 Kayserispor
Sivasspor 0 – 0 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 1 –1 Konyaspor
Alanyaspor 0 – 1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1 – 0 Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K. 2 – 0 Beşiktaş
Trabzonspor 0 – 0 BB Erzurumspor