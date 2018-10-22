Maç sonuçları | Süper Lig güncel puan durumu! İşte 9.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Futbolseverler Süper Lig’de haftanın son maçı olan Trabzonspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının sona ermesinin ardından Süper Lig puan tablosunu merak ediyor. Bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, BB Erzurumspor’u mağlup edemeyerek büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

İŞTE SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 1 – 1 Bursaspor

Kasımpaşa 5 – 0 Akhisarspor

İstanbul Başakşehir 1 – 0 Kayserispor

Sivasspor 0 – 0 Fenerbahçe

Çaykur Rizespor 1 –1 Konyaspor

Alanyaspor 0 – 1 Antalyaspor

MKE Ankaragücü 1 – 0 Yeni Malatyaspor

Göztepe S.K. 2 – 0 Beşiktaş

Trabzonspor 0 – 0 BB Erzurumspor