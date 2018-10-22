Maç günü okula forma ile gittiler

Akçaabat ilçesindeki Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri okul yönetiminin tavsiyesi üzerine bugün oynanacak olan Trabzonspor- B.B. Erzurumspor maçı nedeniyle okula okul kıyafeti yerine bordo-mavi formalar ile geldi.

Okul yönetimi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun “7'den Yetmişe Destek” sözünden çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını, okulun ilk günü Trabzonspor'a destek için öğrenci, öğretmen ve tüm personel bordo-mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti. Öte yandan, öğrenciler bugün oynanacak olan Trabzonspor-B.B. Erzurumspor maçına da giderek Trabzonspor'a destek olacak.