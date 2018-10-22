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Maç günü okula forma ile gittiler
Trabzonspor

Maç günü okula forma ile gittiler

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, Trabzonspor’un maç günü dolayısıyla okula bordo-mavi formalarla geldi.

22 Ekim 2018 12:54

Akçaabat ilçesindeki Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri okul yönetiminin tavsiyesi üzerine bugün oynanacak olan Trabzonspor- B.B. Erzurumspor maçı nedeniyle okula okul kıyafeti yerine bordo-mavi formalar ile geldi.

Okul yönetimi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun “7'den Yetmişe Destek” sözünden çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını, okulun ilk günü Trabzonspor'a destek için öğrenci, öğretmen ve tüm personel bordo-mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti. Öte yandan, öğrenciler bugün oynanacak olan Trabzonspor-B.B. Erzurumspor maçına da giderek Trabzonspor'a destek olacak.

Son güncelleme 12:54 | 22 Ekim 2018
trabzonspor
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