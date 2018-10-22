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Kerim Avcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Futbol

Kerim Avcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in futbolcusu Kerim Avcı'nın, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta maçlara çıkamayacağı bildirildi.

22 Ekim 2018 16:16

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Kerim Avcı’nın Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Kerim Avcı’nın Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı olarak dış yan bağlarında zorlanma tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Kerim Avcı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasına temenni ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 16:16 | 22 Ekim 2018
Gazişehir Gaziantep kerim avcı
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