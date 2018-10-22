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Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, finale yükseldi
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Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Türkiye'yi temsil eden Elif Jale Yeşilırmak, finale yükseldi.

22 Ekim 2018 19:41

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, yarı finalde Moğolistan’dan Shoovdor Baatarjav ile karşılaştı. Rakibini 11-1 teknik üstünlükle yenen Elif Jale, adını finale yazdırdı.

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Elif Jale Yeşilırmak, yarın yapılacak finalde Japon Risako Kawai ile altın madalya mücadelesine çıkacak. İlk turda Kanadalı Linda Morais’i 5-3 yenen Elif Jale, çeyrek finalde ise Meksikalı Alejandra Romero Bonilla’yı 3-0 mağlup etmişti.

Son güncelleme 19:50 | 22 Ekim 2018
Elif Jale Yeşilırmak
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