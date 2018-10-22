Göztepe hak etti

Beşiktaş çok iyi başladığı bir müsabakadan istemediği bir sonuçla ayrıldı. Mücadelenin başında tamamıyla oyunun hakimi ve daha çok topa sahip olan iyi pas yapan, organize ataklarla pozisyon bulmaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Ancak aradığı golü bulamayınca iki duran topta defansın da hatasıyla kalesinde 2 gol gördü ve çok rahat kazanabileceği bir deplasmandan eli boş döndü. Mağlubiyetin nedenlerini ele alırsak

Oyuna mükemmel başlayan Beşiktaş sağ kanattan Gökhan ve Lens ile organize ataklar gerçekleştirdi, pozisyonlar üretti, fakat hücumda Vagner Love'a Babel ve Oğuzhan destek vermeyince bu ataklar golle sonuçlanmadı.

Vagner Love ve Oğuzhan müsabakaya çok iyi başladı. Özellikle Oğuzhan kaçırdığı penaltıya kadar etkili bir performans gösterdi. Penaltıyı kaçırdıktan sonra mental anlamda çöküntü içerisine girdi ve konsantrasyonu kaybetti. Oğuzhan'ın oyundan düşmesiyle Beşiktaş etkili atakları yapamaz hale geldi. Kaçırdığı penaltı hem kendi hem de Beşiktaş adına maçın kırılma noktası oldu.

Beşiktaş defansta Pepe ve Vido'nın olmayışıya hava hakimiyetini rakibe vermiş oldu. Kara Kartal, hem defansta hem de hücumda duran toplarda Pepe ve Vida'yı fazlasıyla aradı. Beşiktaş defansı özellikle alan ve adam markajında, hava toplarında çok çaresiz bir görüntü ortaya koydu.

Lens ilk 20 dakikada çok etkili oldu. Lens bu süreçte Queresma gibi oynadığı zaman geniş alan yaratıp kanatlarda etkili ataklar yaptı ve Gökhan ile de iyi anlaştı. Fakat ne zaman içeri girip kendi kafasına göre oynamaya başladığı zaman hem taktik disiplini bozuyor. Beşiktaş bu yüzden etkili akınlar yapsa bile çok net pozisyonlar bulamıyor.

Genel bir sonuç olarak Beşiktaş eksiklerine rağmen Göztepe karşısında özellikle ilk yarıda iyi bir futbol sergiledi. Ancak Göztepe'ye de bir parantez açmak lazım. Göztepe oyunu hiç bırakmadı, taktik ve oyun disiplinden hiç kopmadı, mükemmel bir performans ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Galibiyeti hak eden taraftı.

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