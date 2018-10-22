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Galatasaray’dan Serdar Aziz’in sakatlığı hakkında açıklama… Şampiyonlar Ligi’nde Schalke maçında…
Galatasaray

Galatasaray’dan Serdar Aziz’in sakatlığı hakkında açıklama… Şampiyonlar Ligi’nde Schalke maçında…

Galatasaray, Bursaspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

22 Ekim 2018 14:07

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz’in Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Serdar Aziz’in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Serdar Aziz’in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi” denildi.

22 Ekim 2018 Paylaşımı olay olmuştu! Galatasaray`dan Fenerbahçe`ye geçti Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına geçti. Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısında oynarken yaptığı paylaşımla gündem yaratmıştı. İlgili Haberi Oku

Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli’nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.

Son güncelleme 14:07 | 22 Ekim 2018
galatasaray serdar aziz
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