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Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarını sürdürdü 
Galatasaray

Galatasaray, Schalke maçı hazırlıklarını sürdürdü 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında FC Schalke 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

22 Ekim 2018 15:18

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Serdar Aziz’in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli’nin tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Schalke karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.

Son güncelleme 15:18 | 22 Ekim 2018
galatasaray şampiyonlar ligi
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