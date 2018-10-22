Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Kulübümüz diplerde oynamıyor… En az gol atanlardan biri değil…

Türk Telekom Stadı’nda imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet transferi yapmaya çalışacaklarını belirtti. Mücadele ettikleri kulvarlarda kötü durumda olmadıklarını vurgulayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Şu anda kulübümüz diplerde oynamıyor, kulübümüz en az gol atanlardan biri değil. Forvet olsa tabii ki daha iyi olurdu. Bazen her istediğiniz olmuyor. Bu dünyada her istediğinizin olması zaten cenneti de anlamsız kılar. Forvet transferi konusunda hocamızın talepleri önümüze geldiğinde hiçbir imzadan kaçmayız. Dünya çapında çok değerli bir teknik direktörümüz var. Onun getireceği hiçbir öneriye karşı çıkmadık, hiçbir imzadan da imtina etmedik, etmeyiz” diye konuştu.

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Mustafa Cengiz, forvet transferi konusunda taraftarların da yoğun bir talebi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Kiminle fotoğraf çektirsem bana ‘başkanım forvet al’ diyor. Çok müthiş bir algı yönetimi yapıldı. Yapanları da tebrik ediyorum, haklılar. Bunu yapacağız. Kusursuz sorumluluk diye bir şey var. Bizim birçok şeyde kusurumuz yok ama sorumluluğumuz var. Aynı şeyleri tekrar söylediğim zaman ‘Ağladın mı’ diyorlar. Ağlamıyorum, gerçek bu. Geçmişten bir yükle geliyorsunuz. UEFA bunu söyleyince bunu bizim aleyhimize kullanıyorlar. ‘Vay 147 milyon avro zarar ettin, ey UEFA bunları men et’ diye yine binlerce yazı gidiyor. Arkadaşlar, yaşamın gerçekleri var. Eğer biz yönetimi bugün alsaydık, kardaydık. Ancak öyle bir dünya yok, geçmişe bağlıyız. UEFA’nın standartlarına bağlı kalmaya mecburuz.”

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DEVRE ARASI TRANSFER STRATEJİSİ

Devre arası transfer döneminin zor olduğunu aktaran Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ocak ayı transferleri genelde zor transferlerdir. Yani kendi kulüplerinde mutlu olmayanlar, beklentileri karşılamayanlara yöneliktir. Kulübünde oturmuş bir insanı kalkıp ara dönemde transfer edemezsiniz. Fakat gerek oyuncu izleme ekibimiz, gerek de teknik ekibimiz bu konuda çok ciddi çalışıyor. Çünkü bizim sütten ağzımız yandı. Taraftar haklı olarak çok ciddi tepki verdi bize. Bu tepkiden ders aldık. İnşallah en iyisi olacak. Çarşamba günü Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var. O maçta Türkiye ve Galatasaray için en iyi sonucu almayı diliyorum. Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Bu dönem için konuşmuyorum ama hedefimiz ve stratejik vizyonumuz bu.”

UEFA KRİTERLERİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmaya uyacaklarını dile getirerek, “Finansal açıdan borsaya kote şirketler içinde en iyi durumda olan firmayız. Son 3 aylık raporlamada Galatasaray 117 milyon, bir diğer rakibimiz 170 milyon, başka bir rakibimiz de 350 milyon lira zarar bildirdi. İnşallah bütün kulüplerimizin zararı azalır ve artıya geçerler. Biz önümüzdeki iki yıl içinde zararımızı sıfırlamayı düşünüyoruz. Eğer finansman ve kur farkı gideri olmasaydı 12 milyon avro artıdaydık. Biz UEFA kriterlerine uyacağız. Yıllardır ilk defa gerçekçi bir bütçenin içerisindeyiz. İnşallah bütün branşlarda taraftarlarımızın başını yere eğdirmeden kalıcı zaferlere ulaşırız. Bunun yeniden yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.