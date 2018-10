Fenerbahçeli İş Adamları Derneğinden taraftarlara çağrı

İrfan YİRMİBEŞ / Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda bulunan kulüp tesislerinde hafta sonu düzenlenen çalıştaya sarı-lacivertli camianın önemli isimleri katılırken, bir “Taraftar Manifestosu” yayınlandı.

“Yenilsende yensende taraftarın seninle, üzüntünle sevincinle seninle birlikte” ruhununu temsilen yayınlanan manifestoda taraftarların her koşulda başta futbol takımı olmak üzere camiaya destek vermesi istendi.

Manifestoda, destek mesajına vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:

“Üzerinde kutsal Fenerbahçe formasını taşıyan her sporcuyu her zaman her yerde ve her koşulda, canı gönülden destekleyeceğiz. Takımın başındaki teknik direktörün mesleki bilgi ve beceresine saygı göstereceğiz. Görevini rahat bir şekilde icra edebilmesi için gereken şartları oluşturacağız. Bir taraftar olarak doğal hakkım olan protesto etme hakkımı, eğer gerekiyorsa kesinlikle ve kesinlikle 90 dakika sırasında değil, sonrasında kullanacağız. Medyada ve sosyal medyada ortaya atılan algı operasyonlarının peşinden koşup Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe futbolcularına ve teknik heyetine sırtımızı dönmeyeceğiz. Maç sırasında 12. adam olarak takımın önünde değil, yanında ve arkasında yer alacağız, sahada bulunan sporculara hakaret etmeyeceğiz, kendi futbolcumu ıslıklamayacağız.”

Rakip takıma da asla küfür edilmemesi gerektiği belirtilen manifestoda, “Camia içinde yaşanan sorunları kamuoyunun önünde değil, kendi içimizde, ‘aile arasında' tartışacağız. Bu doğrultuda ‘kol kırılır yen içinde kalır' prensibini hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Fenerbahçe'nin seçilmiş başkanı ve yönetiminin çalışma yöntemi ve kararlarına saygı göstereceğiz. Onları günlük uygulamalara, popülist davranışlara zorlamayacağız. Kısa dönemli çözümler yerine orta ve uzun dönemli plan, program ve projelere teşvik edeceğiz. Fair Play ruhuna, sporda sevgi, saygı ve hoşgörüye, sarının sıcaklığına, lacivertin derinliğine ve en önemlisi Fenerbahçe’nin adı henüz koyulmamış büyüklüğüne, kalpten inanmış bir Fenerbahçeliler olarak söz veriyoruz.” denildi.

Güleşçe: “Yeniden kenetlenmek adına Taraftar Manifestosu hazırladık”

FBİAD Başkanı Güven Güleşçe de iki gün boyunca çalıştayın çok verimli geçtiğini söyleyerek, “Dernek olarak Fenerbahçe Kulübüne katma değer sağlayacak projeler geliştirmek hedefiyle yola çıktık. Topuk Yaylası'nda bu projeleri somutlaştırma imkanı bulduk. Bunun yanında Fenerbahçelilik, aidiyet duygusu, Fair-Play ruhu gibi unsurların geniş kitlelere yayılması için neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'ye sevdalı iş insanları olarak, sosyal sorumluluk projelerine ilk günden itibaren büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde FBİAD'ın kısa orta ve uzun vadeli hedeflerini de üyelerimizle birlikte değerlendirme imkanı da bulduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Her geçiş döneminde sancıların olabileceğine vurgu yapan Güleşçe, “Bizler özellikle son yıllarda Fenerbahçe'nin en büyük sorununun, camiadaki bölünmüşlük olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede unutulmaya yüz tutan ‘yenilsen de yensen de' ruhunu canlandırabilmek ve yeniden kenetlenmek adına bir ‘Taraftar Manifestosu' hazırladık. Bu birlik çağrısının geniş kesimlerin desteği ile karşılanacağına ve giderek büyüyen bir sosyal kampanyaya dönüşeceğine inanıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.