Fenerbahçe’den flaş Tyler Ennis açıklaması! Sakatlığı ne durumda?

İşte o açıklama:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tyler Ennis, dün yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Konuyla ilgili, takım doktorumuz İsmail Başöz tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

21 Ekim 2018 tarihinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımıyla yapılan maç sırasında, oyuncumuz Tyler Ennis talihsiz bir sakatlık yaşamış, sol bacak kaval kemiğinde deplase kırık oluşmuştur. Dün yapılan ilk müdahalesinin ardından, bugün Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sporcumuzun kırık onarımı yapılmıştır. Oyuncumuzun operasyon sonrası toparlanma ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Fenerbahçe`de Tyler Ennis`in ayağı kırıldı! Sakatlığı herkesi üzüntüye boğdu Son dakika Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı yıldızı Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldızı Tyler Ennis'in ayağı kırıldı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Tyler Ennis'in sakatlığı ile ilgili açıklama yayınladı. Hastaneye kaldırılan Tyler Ennis'i Tyler Ennis'i, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, takım arkadaşları, tüm teknik ekip ve Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ziyaret etti. İlgili Haberi Oku