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Fenerbahçe’de Anderlecht mesaisi başladı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Anderlecht mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı Anderlecht mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

22 Ekim 2018 15:13

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 12.00'de başladı.

Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 15:13 | 22 Ekim 2018
Fenerbahçe uefa avrupa ligi
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