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Fenerbahçe Giuliano’yu arıyor
Fenerbahçe

Fenerbahçe Giuliano’yu arıyor

Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Giuliano, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

22 Ekim 2018 12:41

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda Rus ekibi Zenit'ten transfer olan Brezilyalı on numara Giuliano, sarı-lacivertli forma altında bir Alex etkisi göstermese de oynadığı futbolla taraftarı memnun etmişti. Yeni sezonun ikinci haftasından sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Giuliano, buradaki performansıyla da tam not aldı.

Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla çıktığı 6 lig maçında 3 gol ve 1 asist yaparken, 21 pasla da ligin en çok şut pası veren futbolcusu oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Al Nassr'da mutlu olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertliler adeta mumla arıyor. Bu sezon geride kalan 9 haftada sadece 6 gol atabilen Fenerbahçe'nin 1 golünü Suudi Arabistan’a transfer olmadan önce Giuliano kaydetmişti.  

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Son güncelleme 12:41 | 22 Ekim 2018
Al Nassr Fenerbahçe Giuliano
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