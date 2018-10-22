Engelsiz Ceylanlar rakip tanımıyor

“Hedef Süper Lig” diyerek yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü hedefine emin adımlarla ilerliyor. Engelsiz Ceylanlar ligin ikinci haftasında kendi evinde ve kendi seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü'nü ağırladı.

Taraftarının da desteğiyle kısa sürede oyun hakimiyetini eline alan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü ilk yarıyı 39-20 gibi bir skorla kapattı. Üçüncü periyotta da oyun direncini düşürmeyen Ceylanlar periyodu 59-34 önde kapattı. Son periyotta da oyunu rakibin alanına yıkan Ceylanlar maçtan 80-46 gibi net bir skorla kazanmayı bildi.

Bu skorla Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü çıktığı ilk iki maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, bu sene Süper Lig'e çıkarak ilçenin göğsünü kabartacaklarını ifade ederek, alınan önemli galibiyeti Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya armağan etti.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, bu sene Süper Lig'e çıkma hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti. İdoğ, “Geçen hafta deplasmanda Aksaray ekibini yendikten sonra bu hafta da kendi seyircimiz önünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü'nü ağırladı. Sahadaki itici gücümüz olan taraftarımızın da desteğiyle güçlü rakibimizi yenmeyi bildik. Ben oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Hedefimiz süper lig. Bu yıl süper lige çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah süper lige çıkarak Ceylanpınarlıların göğsünü kabartacağız” dedi.