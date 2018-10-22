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Emirates’te Mesut Özil resitali! ‘Tarih yazıyor, böyle bir şey olamaz…’
İngiltere Premier Lig

Emirates’te Mesut Özil resitali! ‘Tarih yazıyor, böyle bir şey olamaz…’

Emirates Stadı'nda Leicester City'i 3-1 yenen Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil resital yaptı. 1 gol 1 asist ve ara paslarıyla gözlerin pasını silen Özil sosyal medyada geceye damga vurdu. Premier Lig'deki 30. golünü atan Mesut, ligin en çok gol atan Alman futbolcusu olma unvanını elde etti.

Ümit GENÇ 22 Ekim 2018 23:54

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Arsenal sahasında Leicester City’i konuk etti. Maça 1-0 geride başlayan Arsenal’de fitili ateşleyen ve 45’te beraberliği sağlayan golü atan Mesut Özil İngilizler’i kendinden geçirdi…

Şık ara paslarıyla izleyenleri hayrete düşüren Özil, muhteşem geceyi 66’da Aubameyang’a yaptığı asist ile tamamladı. 80’de yerini Ramsey’e bırakan yıldız ismi tribünler ayakta alkışladı.

Mesut’un muhteşem performansı sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Mesut Özil, Leicester City karşısında Arsenal adına skoru 1-1’i getiren golü kaydederken; Premier Lig’deki gol sayısını 30’a çıkardı ve bu alanda en çok gol atan Alman futbolcu oldu.

İşte Mesut için yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 23:55 | 22 Ekim 2018
arsenal Mesut Özil premier lig
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