CANLI | Trabzonspor BB Erzurumspor 0-0

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek. Trabzon’da Bülent Yıldırım’ın görev aldığı maçta rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye tutunmak isteyen Ünal Karaman’ın takımı mutlak kazanmak zorunda.
iŞTE İLK 11’LER:
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak Yılmaz
BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Özer, Sunu
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.