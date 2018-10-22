CANLI | Trabzonspor BB Erzurumspor 0-0

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek. Trabzon’da Bülent Yıldırım’ın görev aldığı maçta rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye tutunmak isteyen Ünal Karaman’ın takımı mutlak kazanmak zorunda.

iŞTE İLK 11’LER:

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak Yılmaz

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3’e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek. Trabzonspor Erzurumspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.