CANLI İZLE | Trabzonspor- BB Erzurumspor maçı hangi kanalda?

İlk yarı golsüz sona erdi! Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Bu sezon art arda iki maç kazanan Trabzonspor BB Erzurumspor’u da mağlup ederek 26 hafta sonra üst üste 3 maç kazanmış olmak istiyor. Peki Trabzonspor- BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor- BB Erzurumspor maçı canlı izleme linki haberimizde…

TRABZONSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- BB Erzurumspor maçı saat 20.00’de başladı. Futbolseverler Trabzonspor- BB Erzurumspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı izleyebiliyor.Trabzon'da Bülent Yıldırım'ın görev aldığı maçta rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye tutunmak isteyen Ünal Karaman'ın takımı mutlak kazanmak zorunda.Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemiyor.

TRABZONSPOR-BB ERZURUMSPOR CANLI İZLE

İŞTE İLK 11’LER:

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak Yılmaz

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

İKİ ESKİ TRABZONSPORLU FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜNE RAKİP OLDU

Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kadrosunda iki eski Trabzonsporlu oyuncu yer aldı. Son olarak 2015-16 sezonunda Trabzonspor forması giyen Özer Hurmacı ile 2008-09 ve 2010-11 sezonları arasında bordo mavili formayı giyen Egemen Korkmaz, Medical Park Stadyumu’nda bu kez Trabzonspor’a rakip oldular.