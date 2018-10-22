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Bursaspor’un golleri yeni isimlerden
Bursaspor

Bursaspor’un golleri yeni isimlerden

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol atan Bursaspor'da fileleri sezon başında takıma katılan isimler attı.

22 Ekim 2018 12:16

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 9 maçta gol yollarında büyük sıkıntılar çekti. Bu süreçte 6 kez fileleri havalandıran yeşil-beyazlıların gollerini mevcut kadrodaki sezon başında takıma katılan isimler kaydetti. Diafra Sakho ve Aytaç Kara 2’şer golle takımın en golcü oyuncuları oldu.

Timsahta Diafra Sakho Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Aytaç Kara ise Konyaspor ve Galatasaray maçında fileleri havalandırdı. Umut Meraş, Ankaragücü maçında galibiyet golünü atarken, Fenerbahçe maçında ağları havalandıran William Troost-Ekong ise ertesi hafta takımdan ayrıldı.

Penaltıcı Aytaç Kara

Öte yandan yeşil-beyazlılar, ligde 2 kez penaltı atışı kullandı. Bu penaltıların ikisinde de topun başına geçen Aytaç Kara, Konyaspor maçında fileleri havalandırdı. Galatasaray maçında ise, penaltıyı kaleci Fernando Muslera kurtarırken, dönen topu takip eden tecrübeli futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Son güncelleme 12:16 | 22 Ekim 2018
Aytaç Kara bursaspor Diafra Sakho umut meraş William Troost Ekong
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