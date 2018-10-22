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Beşiktaş’ta Genk mesaisi başladı
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Genk mesaisi başladı

 UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda sahasında Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

22 Ekim 2018 15:06

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 25 Ekim Perşembe günü sahasında Genk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü Göztepe maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda streching çalışması ve sahada koşu yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. İdman duran top çalışması, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 15:06 | 22 Ekim 2018
beşiktaş uefa avrupa ligi
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