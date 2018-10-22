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Adana Demirspor Tanju Çolak ile yolları ayırdı!
TFF 1.Lig

Adana Demirspor Tanju Çolak ile yolları ayırdı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktörlük görevini yürüten Tanju Çolak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

22 Ekim 2018 23:11

Adanaspor Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Sportif Direktör Tanju Çolak ile yolları ayırma kararı aldı. Mavi Şimşekler’de Kulüp Başkanı Murat Sancak resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile ayrılığı resmen duyurdu. ”Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak'a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz” açıklamasını yapan Adana Demirspor’da göreve herhangi birinin getirilip getirmeyeceğini duyurmadı.

Sezon başında yapılan bir çok transferde imzası bulunan Tanju Çolak dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Anderson’u Türkiye’ye getirerek büyük ses getirmişti. Oyuncunun basın toplantısında gerçekleştirilen bir röportaj sırasında kullandığı ifadelerle gündem olan Tanju Çolak’ın o anları sosyal medyada günlerce konuşulmuş ve paylaşım rekorları kırmıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çolak:

”Adanademirspor ile sözleşmemin yönetim kurulu tarafından tek taraflı olarak fesihedildiği az önce tarafıma bildirilmiştir. Sezon başından bu yana bana destek olan, güvenen Başkanımız Sayın Murat Sancak'a ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Adanademirspor camiasına sonsuz teşekkürler. Kamuoyuna saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:37 | 22 Ekim 2018
adana demir Tanju Çolak’
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