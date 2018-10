Yeni görüntüler ortaya çıktı! Mourinho’yu çıldırtan iki hareket…

SKOR DIŞ HABERLER / Premier Lig’de zor günler geçiren Manchester United Londra’da tarihi bir galibiyet almak üzereydi. Ancak 90+6’da gelen golle Chelsea 1 puanı kurtardı. Sonuç kadar Mourinho’nun çılgına döndüğü anlar da maça damgasını vurdu.

Beraberlik golünün ardından Chelsea yardımcı antrenörü Marco Ianni’nin yedek kulübesinde oturan Manchester United Manejeri Jose Mourinho’ya sataşması üzerine ortalık karıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüde Marco Ianni’nin Portekizli hocanın damarına basacak iki farklı harekette bulunduğu görüldü.

New footage show Ianni celebrating in Mourinho's face not once but TWICE pic.twitter.com/qHThaoWAQh

— James John (@JamesJohn2427) 20 Ekim 2018