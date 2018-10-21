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Yeni görüntüler ortaya çıktı! Mourinho’yu çıldırtan iki hareket…
İngiltere Premier Lig

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Mourinho’yu çıldırtan iki hareket…

Dün oynanan Chelsea - Manchester United maçında goller kadar Mourinho'yu çılgına çeviren Chelsea'li antrenör de konuşuldu. Yeni ortaya çıkan görüntülere göre Mourinho kızmakta 2 kat haklı görünüyor

21 Ekim 2018 18:45

SKOR DIŞ HABERLER / Premier Lig’de zor günler geçiren Manchester United Londra’da tarihi bir galibiyet almak üzereydi. Ancak 90+6’da gelen golle Chelsea 1 puanı kurtardı. Sonuç kadar Mourinho’nun çılgına döndüğü anlar da maça damgasını vurdu.

Beraberlik golünün ardından Chelsea yardımcı antrenörü Marco Ianni’nin yedek kulübesinde oturan Manchester United Manejeri Jose Mourinho’ya sataşması üzerine ortalık karıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüde Marco Ianni’nin Portekizli hocanın damarına basacak iki farklı harekette bulunduğu görüldü.

Bu hareketler üzerine çılgına dönen Mourinho’yu güvenlik görevlileri zorlukla durdurdu. Portekizli teknik adam hareketi yapan personeli koridora kadar kovaladı.

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Olay sonrası Chelsea teknik patronu Sarri ile Mourinho aralarında hararetli bir diyalog yaşadı. 90 dakikanın bitmesinin ardından Mourinho Sarri’yi tebrik etti.

Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamada soyunma odasına gelerek özür dileyen Ianni’ye şu sözlerle karşılık verdiğini söyledi: “Özrünü kabul ediyorum çünkü ben de kariyerim boyunca birçok hata yaptım. Böyle bir hata yüzünden seni öldürmeyeceğim.”

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Son güncelleme 18:51 | 21 Ekim 2018
chelsea jose mourinho manchester united
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