Yeni görüntüler ortaya çıktı! Mourinho’yu çıldırtan iki hareket…

SKOR DIŞ HABERLER / Premier Lig’de zor günler geçiren Manchester United Londra’da tarihi bir galibiyet almak üzereydi. Ancak 90+6’da gelen golle Chelsea 1 puanı kurtardı. Sonuç kadar Mourinho’nun çılgına döndüğü anlar da maça damgasını vurdu.

Beraberlik golünün ardından Chelsea yardımcı antrenörü Marco Ianni’nin yedek kulübesinde oturan Manchester United Manejeri Jose Mourinho’ya sataşması üzerine ortalık karıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüde Marco Ianni’nin Portekizli hocanın damarına basacak iki farklı harekette bulunduğu görüldü.

New footage show Ianni celebrating in Mourinho's face not once but TWICE pic.twitter.com/qHThaoWAQh — James John (@JamesJohn2427) 20 Ekim 2018

Bu hareketler üzerine çılgına dönen Mourinho’yu güvenlik görevlileri zorlukla durdurdu. Portekizli teknik adam hareketi yapan personeli koridora kadar kovaladı.

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Olay sonrası Chelsea teknik patronu Sarri ile Mourinho aralarında hararetli bir diyalog yaşadı. 90 dakikanın bitmesinin ardından Mourinho Sarri’yi tebrik etti.

Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamada soyunma odasına gelerek özür dileyen Ianni’ye şu sözlerle karşılık verdiğini söyledi: “Özrünü kabul ediyorum çünkü ben de kariyerim boyunca birçok hata yaptım. Böyle bir hata yüzünden seni öldürmeyeceğim.”

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