Süper Lig puan durumu! 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından futbol severler Süper Lig puan tablosunu merak ediyor. Yeni haftaya lider giren Galatasaray Bursaspor karşısında berabere kalarak puan kaybetmesine rağmen 9. haftayı da lider tamamladı. Yeni sezonda istediği çıkışı gösteremeyen Fenerbahçe Sivas deplasmanında golsüz berabere kalarak düşüşünü devam ettirdi. Pazar günün son maçında ise Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş 2-0 kaybetti böylece son 4 deplasman maçından galibiyet çıkaramadı. 3 büyüklerin puan kaybı ile tamamladığı 9. haftanın ardından puan tablosu merak edilen konulardan biri oldu. İşte, Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG SON PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 1 – 1 Bursaspor

Kasımpaşa 5 – 0 Akhisarspor

İstanbul Başakşehir 1 – 0 Kayserispor

Sivasspor 0 – 0 Fenerbahçe

Çaykur Rizespor 1 –1 Konyaspor

Alanyaspor 0 – 1 Antalyaspor

MKE Ankaragücü 1 – 0 Yeni Malatyaspor

Göztepe S.K. 2 – 0 Beşiktaş

Süper Lig'de 9. hafta Pazartesi günü oynanacak;

Trabzonspor – BB Erzurumspor

maçları ile sona erecek.