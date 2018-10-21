SON DAKİKA Fenerbahçe’de Tyler Ennis’in ayağı kırıldı! Sakatlığı herkesi üzüntüye boğdu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe’nin Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile deplasmanda oynadığı maçta şanssız bir sakatlık yaşandı. Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki Kanadalı yıldızı Tyler Ennis, bir pozisyonda acılar içinde yerde kaldı. Tüm basketbolcuların dehşet içinde başına toplandığı Tyler Ennis’in ayağı kırıldı. Fenerbahçe Kulübü’nden, Tyler Ennis’in sakatlığı hakkında yapılan açıklamada “Yapılan ilk kontrollerin ardından oyuncumuzun sol ayak kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Tyler Ennis'in sakatlığına pozisyonun içinde yer alan Malcolm Armstead'in tepkisi. pic.twitter.com/QU7GLy87nD — Tivibu Spor (@tivibuspor) October 21, 2018

Şanssız sakatlık maçta ilk çeyreğin bitimine 4.5 dakika kala yaşandı. Hızla hücuma kalkan Tyler Ennis, Malcolm Armstead’in üzerine doğru top sürdü. Potaya giderken Malcolm Armstead’in ayaklarına takılan Tyler Ennis, yere ters bastı. Düştüğü yerden kalkamayan Tyler Ennis’in hemen başına gelen Malcolm Armstead, Kanadalı oyun kurucunun ayağına uzun süre bakamadı. Tyler Ennis’in sakatlanmasının ardından Malcolm Armstead, büyük üzüntü yaşadı.

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Fenerbahçe Kulübü, Tyler Ennis’in sakatlığı ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe, “Geçmiş olsun” başlığı ile yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile deplasmanda oynadığımız lig maçının ilk çeyreğinde yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan ilk kontrollerin ardından oyuncumuzun sol ayak kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilmiştir.

Sakatlığı tüm camiamızı derinden üzen Tyler Ennis’e geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşması yönündeki temennilerimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile yeniden parkelerde görmeyi diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Tyler Ennis kimdir?

Tyler Ennis, 24 Ağustos 1994 tarihinde Kanada'nın Brampton şehrinde dünyaya geldi. Brampton'da büyüyen ve basketbola da burada başlayan Tyler Ennis, daha sonra Amerika'nın yolunu tuttu ve New Jersey'de Saint Benedict's Prep isimli lisede basketbol kariyerine başladı. Burada oldukça başarılı yıllar geçiren Tyler Ennis, 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında kazandığı bireysel ödüllerle de dikkat çekti. Kanadalı oyun kurucunun bu performansı, onun kendi yaş grubunda en önemli oyun kuruculardan biri olarak anılmaya başlamasını sağladı. Tyler Ennis, 2013 yılında ESPN tarafından yayımlanan ülke genelinde en iyi oyuncular listesinde 20. sırada bulunuyordu.

Tyler Ennis, çok önemli okullardan (UCLA, Memphis, Louisville, Illinois ve Syracuse) burs teklifi aldı ve yoluna Jim Boeheim yönetimindeki Syracuse organizasyonunda devam etme kararı verdi. Kolej'deki ilk senesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tyler Ennis, kendi konferansında en iyi savunma beşinin yanı sıra en iyi çaylak beşinde de kendisine yer buldu ve konferans genelinin en iyi ikinci beşinde seçildi. Kanadalı oyun kurucu, 2014 yılının Mart ayında NBA Draft'ına katılacağını açıkladı.

26 Haziran 2014'te Phoenix Suns tarafından 18. sıradan seçilen Tyler Ennis, NBA kariyerine 20 yaşında başlamış oldu. NBA kariyerindeki ilk maçta 29 Ekim 2014 tarihinde Los Angeles Lakers'a karşı süre alan Tyler Ennis, sezonun ilk bölümünü Phoenix ve NBDL ekiplerinden Bakersfield ile geçirdi. Kanadalı oyun kurucu, 19 Şubat 2015 tarihinde ise Milwaukee Bucks'a takas edildi ve sezonu burada bitirdi. Tyler Ennis, 2015-2016'da da Milwaukee forması giymeye devam etti.

2016 yılının Eylül ayında Houston Rockets takımına takas edilen Tyler Ennis, sezona da burada başladı. Houston ile 31 maça çıkan Tyler Ennis, 2016-2017 sezonunu Los Angeles Lakers ile çıktığı 22 maçla noktaladı.

Tyler Ennis, NBA'deki dördüncü sezonuna da Los Angeles Lakers ile başladı ve toplamda 54 maça çıktığı sezonu Lakers ile noktaladı. Tyler Ennis, NBA'deki kariyer rekorunu da 8 Nisan 2018'de oynanan Utah Jazz mücadelesinde ürettiği 22 sayıyla kırdı.

TYLER ENNİS RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe’ye transfer olan Tyler Ennis, Euroleague’de çıktığı 3 maçta ortalama 9.7 dakika süre buldu ve 5.7 sayı ortalaması ile oynadı. Türkiye Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde ise 2 maçta ortalama 9.0 dakika ortalama bularak 4.0 sayı kaydetmeyi başardı. Geçen sezon NBA’da ise 54 maça çıkıp ortalama 12.2 dakika sahada kaldı ve 4.1 sayı attı.