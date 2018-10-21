Şenol Güneş’ten Oğuzhan Özyakup’un penaltı kullanması ile ilgili tartışmalara son nokta: Ryan Babel…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın 2-0 kaybettiği Göztepe maçının 19. dakikasında penaltı kaçıran Oğuzhan Özyakup ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, penaltıyı Ryan Babel’in neden kullanmadığı şeklindeki tartışmalara da nokta koydu. Oğuzhan Özyakup’un son dönemde penaltı kaçırmasına rağmen Ryan Babel’in neden penaltıyı kullanmadığının sorulması üzerine Şenol Güneş “Burada kararları ben veriyorum. Kaçırılan penaltı için her şey söylenebilir. İlk penaltıcımız Oğuzhan, ikinci Vagner… Quaresma da atabilir. Babel penaltı atanlar listesinde zaten yok” dedi.

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“ÇOK UCUZ GOLLER YEDİK”

Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken “İlk yarıda oyun biz hakimdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Çok ucuz golü yedik ve tepki veremedik. Rakip sahada oynadık ama düşündüğümüz golleri bulamadık. 2-0 mağlup olmak, başladığımız oyun seviyesinin karşılığı değildi. Göztepe haddini bilerek oynadı ve kazandılar” dedi.

Rıdvan Dilmen: Oğuzhan şut atma özürlüsü Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, ilk yarısı berabere biten müsabakanın ikinci yarısında yediği peş peşe gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ta ilk yarıda Oğuzhan Özyakup, penaltı atışından faydalanamadı. Rıdvan Dilmen karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi... İlgili Haberi Oku

“İLERİDE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İŞLER OLMADI”

Hücumda istedikleri işleri yapamadıklarını belirten Şenol Güneş, “Oğuzhan, Tolgay ile oynarken hücumda pozisyon bulamadık. Çıkışlarda pas isabetimiz, pas seçimlerimiz iyi olmayınca düşündüğümüz pozisyonlar olmadı. 2-0’dan sonra takımın genelinde konsantrasyon aşağıya düştü” ifadelerini kullandı.

“SIRALAMA ŞU AN ÖNEMLİ DEĞİL, 12 PUAN…”

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden siyah-beyazlı teknik adam “Sıkıntılar olacaktır, bunları mazeret olarak söylemek istemiyorum. Puan durumunda kimin kaçıncı sırada olduğu şu an önemli değil. Bizim kaybettiğimiz 12 puan var. 2-0’dan sonra oyuna hükmedeceğimizi düşünüyordum ama olmadı” dedi.

“DEPLASMANDA İLK KEZ KAYBETTİK”

Deplasmanda kötü sonuçlar aldıkları ve bunun nedeni sorulması üzerine deneyimli teknik adam “Biz deplasmanda ilk kez kaybettik. Her zaman istatistiklere bakılmaz. Bize yakışmayan goller yedik. Ayrıca bu oyunla kaybedilmez. Bugün ne ortalar iyi geldi, ne de ceza sahası içinde topla buluşma anlarında iyi işler yapamadık” ifadelerini kullandı.