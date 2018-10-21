SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Suudi Dışişleri'nden Kaşıkçı açıklaması
Salih Uçan müthiş golle Empoli’ye puan kazandırdı! Salih Uçan’ın golünü izle…
İtalya Serie A

Salih Uçan müthiş golle Empoli’ye puan kazandırdı! Salih Uçan’ın golünü izle…

Salih Uçan Empoli formasıyla ilk golünü attı! Empoli Frosinone maçında takımı 3-2 yenik durumdayken sahneye çıkan Salih Uçan müthiş vuruş ile hem ilk golünü attı hem de takımına puan kazandırmayı başardı. İşte, Salih Uçan ilk golü...

21 Ekim 2018 15:30

İtalya Serie A 9. haftasında Frosinone’ye konuk olan Empoli’ye puanı getiren golü Salih Uçan attı. Frosinone 8. dakikada Silvestre’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Empoli 32. dakikada Zajc ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Empoli golle başlarken Silvestre bu kez Frosinone ağlarını sarstı ve skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip 54. ve 63. dakikalarda Ciofani’nin attığı gollerle maçta 3-2 öne geçerken karşılaşmada son sözü temsilcimiz Salih Uçan söyledi. 79. dakikada attığı golle Empoli’nin maçtan bir puanla ayrılamasını sağlayan Salih ayrıca bu sezon Serie A’da da ilk golünü atmış oldu. İşte Salih Uçan’ın attığı gol…

SALİH UÇAN’IN GOLÜNÜ İZLE! FROSİNONE EMPOLİ MAÇI

Son güncelleme 16:22 | 21 Ekim 2018
empoli salih uçan
GÜNÜN MAÇLARI
Çaykur Rizespor
Bugün - 13:30
1
-
1
Konyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
0
-
1
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş