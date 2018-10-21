Salih Uçan müthiş golle Empoli’ye puan kazandırdı! Salih Uçan’ın golünü izle…

İtalya Serie A 9. haftasında Frosinone’ye konuk olan Empoli’ye puanı getiren golü Salih Uçan attı. Frosinone 8. dakikada Silvestre’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Empoli 32. dakikada Zajc ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Empoli golle başlarken Silvestre bu kez Frosinone ağlarını sarstı ve skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip 54. ve 63. dakikalarda Ciofani’nin attığı gollerle maçta 3-2 öne geçerken karşılaşmada son sözü temsilcimiz Salih Uçan söyledi. 79. dakikada attığı golle Empoli’nin maçtan bir puanla ayrılamasını sağlayan Salih ayrıca bu sezon Serie A’da da ilk golünü atmış oldu. İşte Salih Uçan’ın attığı gol…

SALİH UÇAN’IN GOLÜNÜ İZLE! FROSİNONE EMPOLİ MAÇI