Rıdvan Dilmen: Oğuzhan şut atma özürlüsü

İŞTE RIDVAN DİLMEN’İN DEĞERLENDİRMELERİ:

“Beşiktaş takımı bu kadro ile başladı. Kadroya bakınca buna antrenman kadrosu denir 2-0’dan sonraki kadronun. Bu sistemin adı yoktur. Bu dizilişin adını koyamayız, 4-1 hiç gibi bir düzen. Bu çaresizlik düzenidir.”

PENALTIYI DİĞER AÇIDAN GÖSTERMEDİLER

”Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco’nun oyuncuyu itmesi mi? Gördüğümüz açıdan pozisyon penaltı ama diğer açıdan bunu da göstermeliler. Bu yüzden aklımızda soru işareti kalıyor. Önemli kararlardır bunlar. Teknolojinin kullanılması lazım. Ben de olsam penaltıyı Oğuzhan’a attırırdım.”

MAÇIN TEMPOSU AYDINUS’A AĞIR GELİR

”Beto 9 penaltının 6’sını kurtarmış. Çok ciddi bir kurtarış yüzdesi. Tolgay’ın biraz daha ileri çıkması lazım. Çok tempolu ve sert maç oluyor. Bu maçın temposu Fırat Aydınus’a ağır gelir. Hocanın oyunda olması kolaylaşmaz. Bu onun bir eksiğidir.”

Beşiktaş’ın deplasmandaki dağınıklığını görebiliyoruz. Mental bir yogunluk var. Galatasaray’ın ne kadar şampiyonluk şansı varsa, Beşiktaş’ın da şansı o kadardır. Beşiktaş’ın rakibi Beşiktaş’tır. Bu yıl çok sert geçiyor maçlar. Galatasaray’ın geçen seneye göre kadro olarak zayıflaması, Beşiktaş’ın ise plansız olarak zayıflaması. Kaleci gidiyor, kaleci geliyor, santrfor gidiyor.

OĞUZHAN ŞUT ATAMIYOR

Göztepe başkanını kutlamak lazım. Enteresan teknik direktör tercihleri oldu. Tamer hoca ayrıldı ama başarısız değildi. Daha sonra Bayram Bektaş’ı Ümraniye’den aldılar. Beşiktaş’ın kalitesi düşüyor. Mustafa Pektemek’i oyuna alıyor benim kadrom bu diyor Şeol Güneş. Talisca’yı kaybetmişsin. Talisca’ya yakın tabelayı değiştirecek sadece Babel var. Oğuzhan var o da şut atmıyor. Şu atma özürlü.