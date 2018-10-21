MAÇ SONUCU | Arel Üniversitesi Büyükçekmece 69-98 Fenerbahçe | Tyler Ennis hastaneye kaldırıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3’üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 98-69 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ilk mağlubiyetini tattı.

SON DAKİKA Fenerbahçe`de Tyler Ennis`in ayağı kırıldı! Sakatlığı herkesi üzüntüye boğdu Son dakika Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı yıldızı Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldızı Tyler Ennis'in ayağı kırıldı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Tyler Ennis'in sakatlığı ile ilgili açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

ENNIS HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe’nin bu sezon başında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu Tyler Ennis, karşılaşmada geçirdiği sakatlıktan dolayı hastaneye kaldırıldı. İlk çeyrekte kendisine yapılan bir faul sonrası yere düşen Ennis acı içerisinde yerde kaldı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic: İlk aldığımız haberler çok iyi değil Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında sakatlanan Tyler Ellis hakkında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, aldıkları ilk haberlerin iyi olmadığını söyledi. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tyler Ellis için iyi dileklerini ilettiklerini de sözlerine ekledi. İlgili Haberi Oku

Kanadalı oyuncuya ilk müdahale parkede yapılırken, daha sonra durumun ciddi olmasından dolayı hastaneye kaldırıldı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Eldridge 8, Williams 18, Hayes 10, Armstead 8, Tiby 9, Arda Erdoğan 3, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu 4, Oğulcan Baykan 3, Yiğit Can Vardal 1, Uğur Hortum

FENERBAHÇE: Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 12, Sinan Güler 2, Melli 16, Kalinic 17, Ege Ergi Tırpancı 7, Ali Muhammed 14, Barış Hersek, Egehan Arna 7, Vesely 6, Marko Guduric 13, Ennis

1’İNCİ PERİYOT: 20-21

İLK YARI: 34-52

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-72