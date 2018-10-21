MAÇ ÖZETİ: Everton Crystal Palace özet izle! Cenk Tosun gol attı, Everton 3 puanı kaptı…

Bu sezona iyi üst sıralarda yer alma umudu ile başlayan fakat istedikleri istikrarlı çıkışı gösteremeyen Everton evinde ağırladığı Crystal Palace’ı 2-0 devirdi. Karşılaşmaya yedek başlayıp ikinci yarıda oyuna dahil olan Cenk Tosun 89. dakikada golünü attı ve skoru 2-0’a getirdi. Everton Crystal Palace maç özeti ve Cenk Tosun'un golünü izlemek isteyen futbol severler için karşılaşmanın özeti haberimizin içerisinde bulunuyor. Yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren izleyebilirsiniz…

EVERTON CRYSTAL PALACE ÖZETİ! CENK TOSUN’UN GOLÜ İZLE

CRYSTAL PALACE PENALTIDAN YARARLANAMADI

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, üzerindeki baskıyı Crystal Palace maçında bir nebze de olsa attı. İngiltere basını tarafından gol atamadığı gerekçesiyle eleştirilen Cenk Tosun, Crystal Palace karşısında takımını rahatlatan golü attı. Karşılaşmaya yedek başlayan Cenk Tosun, 67. dakikada Bernard'ın yerine oyuna dahil olurken, 89. dakikada ağları havalandırmayı başardı. Everton karşılaşmayı 2-0 kazandı. Crystal Palace, 60. dakikada Luka Milivojevic'in ayağından penaltı kaçırdığı maçta üç puan Everton'ın oldu.

CENK TOSUN 1 AY SONRA GOLÜNÜ ATTI

Cenk Tosun son dört maça yedek kulübesinde başlayıp, oyuna sonradan dahil olmuştu. Geçtiğimiz ay Everton'ın Fulham ile oynadığı maçta sonradan giren Cenk Tosun, oyuna girer girmez gol atmayı başarmıştı. Cenk Tosun, bu golden yaklaşık bir ay sonra Crystal Palace maçında da oyuna sonradan girerek gol atmayı başardı.