BJK deplasmanda 3 puan arıyor! Göztepe Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı skor…

Süper Lig 9. haftada İzmir temsilcisi Göztepe Beşiktaş ağırlıyor. Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeye fakat deplasman karşılaşmalarında 3 berabere kalarak galibiyete hasret kalan Beşiktaş Göztepe karşısında şanssızlığını sona erdirmek istiyor. Güçlü rakibini eli boş göndermek isteyen Göztepe ise taraftarlarından gelecek desteğe ve evinde oynadığı karşılaşmalarında kazanmasına güveniyor. Ezeli rakiplerinin haftayı puan kayıpları ile kapatmasının ardından BJK için daha değerli hale gelen Göztepe maçı sonucu merakla bekleniyor. Göztepe Beşiktaş canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Ekim Pazar günü Bornova Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Göztepe Beşiktaş maçı hakem Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Ayrıca Göztepe BJK maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love

VİDA KART CEZALISI

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.