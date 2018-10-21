İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A’da derbi vakti…

İtalya Ligi Serie A’da 9. hafta dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Milan 2 maç eksiliği ile 11 sırada yer alırken 1 maç eksiği ile 3. sırada yer alıyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Milan konuk olacağı İnter karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem moral bulmak hem de çıkışı devam ettirmek istiyor. Karşılamayı izlemek isteyen futbol severler için “İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda” sorularının yanıtı aşağıda yer alıyor.

İNTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Serie A’nın 9. haftasında oynanacak İnter Milan maçı canlı yayınlanacak. 21 Ekim 21:30’da başlayacak İnter Milan maçı Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.