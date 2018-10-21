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Göztepe’den Beşiktaş’a gönderme! İşte o paylaşım…
Göztepe

Göztepe’den Beşiktaş’a gönderme! İşte o paylaşım…

Süper Lig'in 9.haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Göztepe twitter hesabından maç sonu paylaşım yaptı. 'Our City, Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

21 Ekim 2018 21:27

Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Göztepe maç sonu rakibine göndermede bulundu. Jerome ve Reis’in golleriyle 2-0 kazanan İzmir ekibi galibiyetin ardından twitter’dan ‘Our City, Our Rules’ (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) paylaşımı yaptı.

Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan o paylaşım gündem oldu…

21 Ekim 2018 MAÇ SONUCU | Göztepe Beşiktaş 2-0 Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sezon deplasmanda yüzü gülmeyen siyah beyazlılar galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 19.dakikada Oğuzhan'ın penaltısını kurtaran Beto gecenin kahramanı oldu. Oğuzhan üst üste kullandığı 3. penaltıyı da kaçırdı. İlgili Haberi Oku

21 Ekim 2018 Göztepe Beşiktaş maçında VAR penaltısı gündem oldu! Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Fırat Aydınus'un VAR kararı sonrası verdiği penaltı tartışmalara neden oldu. Fırat Aydınus'un verdiği karar Sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:15 | 21 Ekim 2018
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