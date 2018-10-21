Göztepe’den Beşiktaş’a gönderme! İşte o paylaşım…

Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Göztepe maç sonu rakibine göndermede bulundu. Jerome ve Reis’in golleriyle 2-0 kazanan İzmir ekibi galibiyetin ardından twitter’dan ‘Our City, Our Rules’ (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) paylaşımı yaptı.

Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan o paylaşım gündem oldu…

MAÇ SONUCU | Göztepe Beşiktaş 2-0 Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sezon deplasmanda yüzü gülmeyen siyah beyazlılar galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 19.dakikada Oğuzhan'ın penaltısını kurtaran Beto gecenin kahramanı oldu. Oğuzhan üst üste kullandığı 3. penaltıyı da kaçırdı. İlgili Haberi Oku

Göztepe Beşiktaş maçında VAR penaltısı gündem oldu! Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Fırat Aydınus'un VAR kararı sonrası verdiği penaltı tartışmalara neden oldu. Fırat Aydınus'un verdiği karar Sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku