Göztepe’den Beşiktaş’a gönderme! İşte o paylaşım…

Süper Lig'in 9.haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Göztepe twitter hesabından maç sonu paylaşım yaptı. 'Our City, Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Göztepe maç sonu rakibine göndermede bulundu. Jerome ve Reis’in golleriyle 2-0 kazanan İzmir ekibi galibiyetin ardından twitter’dan ‘Our City, Our Rules’ (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) paylaşımı yaptı.
Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan o paylaşım gündem oldu…