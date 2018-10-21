Göztepe Beşiktaş maçında VAR penaltısı gündem oldu!

İzmir Bornova Stadı’nda 0-0 devam eden maçın 18.dakikasında top Göztepe ceza sahası içinde hava topuna çıkan Reis’in önce kafasına sonra eline çarptı.

VAR uyarısı sonrası kenara gelen ve ekrandan pozisyonu inceleyen Fırat Aydınus penaltı kararına hükmetti. Topun kafadan sektikten sonra ele geldiği şeklinde itirazda bulunan Göztepeli futbolcular Fırat Aydınus’un kararını değiştiremedi.

Saha içinde yaşanan büyük tartışmanın ve itirazların ardından penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Oğuzhan Beto’yu geçemedi. Kendi sağından çok iyi bir kurtarış yapan Beto sarı kırmızılı forma altında karşılaştığı 9. penaltıda 6. kurtarışını yapmış oldu ve Beşiktaş’ın öne geçmesini engelledi. Oğuzhan Özyakup Süper Lig’de kullandığı son 6 penaltıyı kalecinin sağına vurdu ve üç penaltıyı kaçırdı.

Penaltı kararına itirazlarında devam eden Wallace Reis, sarı kar gördü…

İŞTE BETO’NUN KURTARDIĞI PENALTILAR:

18/19, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

18/19, Burak Yılmaz (Trabzonspor)

17/18, Seleznov (Akhisar)

17/18, Yatabare (Karabük)

17/18, Güray Vural (Kayseri)

17/18, Deniz Türüç (Kayseri)

İŞTE SOSYAL MEDYA TEPKİLER:

Fırat Aydınus hakem falan değil Bugün resmiyet kazandı Gitti saniyelerce pozisyonu izledi ve olmayan penaltıyı verdi Allah'ın adaleti devreye girdi ve penaltı kaçtı. — Barış Oruç (@baris_oruc) 21 Ekim 2018

bir şey sormak istiyorum: vücuttan sekip de oyuncunun kendi eline çarpan topa penaltı verilmiyorsa var’dan defalarca bunu izleyen fırat aydınus ne diye penaltı çaldı? bilen var mı? — firat selcuk (@frtslck) 21 Ekim 2018