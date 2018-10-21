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Göztepe Beşiktaş maçında VAR penaltısı gündem oldu!
Göztepe

Göztepe Beşiktaş maçında VAR penaltısı gündem oldu!

Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Fırat Aydınus'un VAR kararı sonrası verdiği penaltı tartışmalara neden oldu. Fırat Aydınus'un verdiği karar Sosyal medyada gündem oldu.

21 Ekim 2018 19:34

İzmir Bornova Stadı’nda 0-0 devam eden maçın 18.dakikasında top Göztepe ceza sahası içinde hava topuna çıkan Reis’in önce kafasına sonra eline çarptı.

VAR uyarısı sonrası kenara gelen ve ekrandan pozisyonu inceleyen Fırat Aydınus penaltı kararına hükmetti. Topun kafadan sektikten sonra ele geldiği şeklinde itirazda bulunan Göztepeli futbolcular Fırat Aydınus’un kararını değiştiremedi.

Saha içinde yaşanan büyük tartışmanın ve itirazların ardından penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Oğuzhan Beto’yu geçemedi. Kendi sağından çok iyi bir kurtarış yapan Beto sarı kırmızılı forma altında karşılaştığı 9. penaltıda 6. kurtarışını yapmış oldu ve Beşiktaş’ın öne geçmesini engelledi. Oğuzhan Özyakup Süper Lig’de kullandığı son 6 penaltıyı kalecinin sağına vurdu ve üç penaltıyı kaçırdı.

Penaltı kararına itirazlarında devam eden Wallace Reis, sarı kar gördü…

İŞTE BETO’NUN KURTARDIĞI PENALTILAR:

18/19, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

18/19, Burak Yılmaz (Trabzonspor)

17/18, Seleznov (Akhisar)

17/18, Yatabare (Karabük)

17/18, Güray Vural (Kayseri)

17/18, Deniz Türüç (Kayseri)

İŞTE SOSYAL MEDYA TEPKİLER:

Son güncelleme 19:37 | 21 Ekim 2018
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