Göztepe Beşiktaş maçı sonrası Tümer Metin’den flaş Oğuzhan Özyakup Ryan Babel yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın belki de kırılma anında Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, takımının kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 19. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Oğuzhan Özyakup’un vuruşunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı. Bu pozisyonu değerlendiren Tümer Metin, beIN Sports’ta yayınlanan beIN FC programında Ryan Babel’in Oğuzhan Özyakup’a bakışına takıldı. Tümer Metin, Ryan Babel için “Bir kaptana böyle bakamazsın” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Oğuzhan şut atma özürlüsü Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, ilk yarısı berabere biten müsabakanın ikinci yarısında yediği peş peşe gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ta ilk yarıda Oğuzhan Özyakup, penaltı atışından faydalanamadı. Rıdvan Dilmen karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi... İlgili Haberi Oku

Tümer Metin, penaltı pozisyonu ile ilgili “Babel’in penaltıda Oğuzhan’a bir bakışı var… Bir kaptana böyle bakamazsın. 90 lig maçı oynamış, golü olmayan oyuncu var Beşiktaş’ta! Yaratıcı oyuncu diye geçiniyorsun, oynamayınca yüzün düşüyor. Beşiktaş’tan git bakalım başka nerede oynayacaksın?” dedi.

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson’ın Göztepe maçında ayakta kalan tek futbolcu olduğunu altını çizen Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’ta miadı dolan çok oyuncu var, bunu üzülerek söylüyorum. ‘Bıraktılar futbolu, televizyona geçtiler eleştiriyorlar’ diyenler var ama benim işim bu. Bir takımda kariyer korkusu olmayan oyuncular varsa, o uçağın burnu yere sürter.”