Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK Göztepe ilk 11 belli oldu, defansta sürpriz isim!

Süper Lig’de 9. hafta heyecanı Göztepe Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Deplasmanda oynadığı son üç maçta üstünlük sağlayamayan Beşiktaş, puan kaybına Göztepe maçı ile son vermek isterken Pepe, Vida ve Adriano’nun oynamayacak olması savunma bölgesi için Şenol Güneş’i kara kara düşündürüyor. Bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanarak kendi sahasında rakiplerine kolay kolay puan vermeyen Göztepe ise Beşiktaş’ı İstanbul’a puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Ekim Pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe Beşiktaş maçı hakem Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Ayrıca Göztepe BJK maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love

VİDA KART CEZALISI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ 49. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.

SON 10 MAÇTA 48 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.

İZMİR’DE OYNANAN MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı. Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.