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Göztepe Başkanı Sepil’den Fikret Orman’a cevap
Beşiktaş

Göztepe Başkanı Sepil’den Fikret Orman’a cevap

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde Beşiktaş’ı deviren Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Çok önemli bir maçı hak ederek kazandık” dedi.

21 Ekim 2018 22:54

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bornova Stadı'nda Beşiktaş'ı Jerome ve Reis'in golleriyle deviren Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil maç çıkışında gazetecilere konuştu. Önemli bir üç puan aldıklarının altını çizen Sepil, “Geçen sezon İstanbul takımlarına karşı istediğimiz başarıyı elde edememiştik. Çok ama çok önemli bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik” ifadelerini kullandı. Beşiktaş lehine verilen penaltının ardından Göztepe taraftarlarının protokol tribününde oturan Fikret Orman'a yönelik tepkileri hakkında da konuşan Sepil, “Biz başkanların maçlardan önce yapacağımız açıklamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Maç bitti, olanları unuttuk. Olumsuz şeylerdense olumlu şeyleri konuşmak daha iyi. Türk futbolu bu olumsuzlukları konuşarak yeterince zaman kaybetti” dedi.

Son güncelleme 23:13 | 21 Ekim 2018
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