Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic: İlk aldığımız haberler çok iyi değil

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 98-69 yendikleri maçta sakatlanan Kanadalı oyuncusu Tyler Ennis’in durumunun iyi olmadığını söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ilk çeyrekte sol ayağı kırılan ve hastaneye kaldırılan Kanadalı oyuncu Tyler Ennis için, “İlk aldığımız haberler çok iyi değil. Zamanı gelince öğreneceğiz. Onun için en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

SON DAKİKA Fenerbahçe`de Tyler Ennis`in ayağı kırıldı! Sakatlığı herkesi üzüntüye boğdu Son dakika Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı yıldızı Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldızı Tyler Ennis'in ayağı kırıldı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Tyler Ennis'in sakatlığı ile ilgili açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

Maçı da değerlendiren Obradovic, “Maçın başında çok agresif başladık. İyi bir maç olduğuna inanıyorum. Hücumda çok akıllı kararlar aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Nereye gidersek gidelim bizim yanımızdalar” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolcu Nikola Kalinic ise iyi bir skor aldıklarını ancak Tyler Ennis’in sakatlığına çok üzüldüklerini dile getirerek, “Bizim için çok kötü oldu. ‘Tyler seninleyiz, güçlü kal.’ Burada FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki soruna da değinmek lazım. NBA’de de çok fazla maç sayısı var ama onlar yaz aylarında dinlenebiliyor. Oyuncuların dinlenmesinin önemi ortada” ifadelerini kullandı.