El Clasico’da 12 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo…

Dünya futbolunun en önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid derbisi, bu sezon ilk kez 28 Ekim Pazar günü oynanacak. Camp Nou'daki zorlu karşılaşma öncesi dünya futbolunun iki devinde iki dev yıldız eksik olacak.

Dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, takım 12 yıl sonra bir El Clasico'da sahada yer alamayacak. Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun yokluğundan sonra bu hafta Barcelona formasıyla Sevilla maçında sakatlanan Lionel Messi de derbiyi kaçıracak.

Sağ kolunda çatlak olan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Messi, kesin olarak El Clasico'da forma giyemeyecek. Ronaldo ve Messi'nin olmadığı son El Clasico, 23 Aralık 2007 tarihinde oynandı ve Real Madrid 1-0 kazandı.

El Clasico öncesi Barcelona`da yürekleri ağızlara getiren an! Lionel Messi... İspanya'da önümüzdeki hafta Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak maç öncesi Katalan ekibinde Lionel Messi şoku yaşandı. Sevilla maçında sakatlanan Lionel Messi'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku