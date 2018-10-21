Cocu ile yürümez

Bu karşılaşma yine bir Cocu klasiği oldu. Elinde Valbuena ve Barış gibi oyuncular varken yine verim alamadığı kadro ile sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin ne organize bir atağını görebildik ne de rakibi baskı altına alan temposunu izleyebildik. Bırakın rakip savunmayı zora sokmayı, hakemi bile zorlayamadılar. Tıpkı üzerine ölü toprağı serpilmiş gibiydiler. Cocu hadi kadroyu yanlış çıkarıyorsun da onları motive etmeyi de mi beceremiyorsun? Sarı-lacivertli oyuncuların yüzüne bakınca, “Maç bitse de gitsek” gibi davranışlar içindeler. Sahaya çıkardığı kadro ve kulübedeki duruşu ile maçı kazanma iddiasını ortaya koyamayan bir teknik adamınız varsa futbolcular ne yapsın? Cocu, Mehmet Ekici'yi oyuna alarak bir hamlede bulundu. Onun da bir topu direkten döndü ve sonrasında da sakatlanıp çıktı. Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'nı birlikte oynatma tercihi ise tam bir soru işareti. Bu takımdan geçen sezondan gelip oynayan oyuncular bile tanınmayacak halde. F.Bahçe çift forvetle oynadı ama bu da beklenen sonucu vermedi. Elinde yıldız oyuncuların olmaması çok konuşuluyor ama bence F.Bahçe'nin en büyük sorunu takım oyunu oynayamaması. Haftalardır Fenerbahçeli yöneticilere çağrıda bulunuyoruz, “Cocu'yu gönderin” diye ama daha ne kadar bekleyecekler anlamak mümkün değil. Fenerbahçe yönetimi artık gerekeni yapmalı ve Cocu'yu ülkesine göndermeli.

Sivasspor'a gelince, F.Bahçe karşısında istediği sonucu aldı. Biraz daha cesur olup kendilerine güvenseler maçı almaları işten bile değildi. Bir ataklarında da kaleci Harun erken çıkarak bu pozisyonu önledi.

Maçta tartışılan pozisyonlar vardı ama hakem Halis Özkahya oyuna hâkimdi ve çok başarılıydı. Maçı iyi kontrol etti ve söylediğim gibi Fenerbahçe'nin oyun sistemi hakemin işini kolaylaştırdı.

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