Cenk Tosun nefes aldı! Everton’ı rahatlattı

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace’ı konuk etti. Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, üzerindeki baskıyı Crystal Palace maçında bir nebze de olsa attı. İngiltere basını tarafından gol atamadığı gerekçesiyle eleştirilen Cenk Tosun, Crystal Palace karşısında takımını rahatlatan golü attı. Karşılaşmaya yedek başlayan Cenk Tosun, 67. dakikada Bernard’ın yerine oyuna dahil olurken, 89. dakikada ağları havalandırmayı başardı. Everton karşılaşmayı 2-0 kazandı. Crystal Palace, 60. dakikada Luka Milivojevic’in ayağından penaltı kaçırdığı maçta üç puan Everton’ın oldu.

Salih Uçan müthiş golle Empoli`ye puan kazandırdı! Salih Uçan`ın golünü izle... Salih Uçan Empoli formasıyla ilk golünü attı! Empoli Frosinone maçında takımı 3-2 yenik durumdayken sahneye çıkan Salih Uçan müthiş vuruş ile hem ilk golünü attı hem de takımına puan kazandırmayı başardı. İşte, Salih Uçan ilk golü... İlgili Haberi Oku

Everton’ın geçtiğimiz devre arası Beşiktaş’tan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Cenlk Tosun, sezona ilk 11 olarak başlamış, ancak asist yapmasına rağmen gol atmayı başaramayınca formayı kaptırmıştı. İngiltere medyası tarafından da performansı yeterli bulunmayan Cenk Tosun, son dört maça yedek kulübesinde başlayıp, oyuna sonradan dahil olmuştu. Geçtiğimiz ay Everton’ın Fulham ile oynadığı maçta sonradan giren Cenk Tosun, oyuna girer girmez gol atmayı başarmıştı. Cenk Tosun, bu golden yaklaşık bir ay sonra Crystal Palace maçında da oyuna sonradan girerek gol atmayı başardı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Mourinho`yu çıldırtan iki hareket... Dün oynanan Chelsea - Manchester United maçında goller kadar Mourinho'yu çılgına çeviren Chelsea'li antrenör de konuşuldu. Yeni ortaya çıkan görüntülere göre Mourinho kızmakta 2 kat haklı görünüyor İlgili Haberi Oku

Crystal Palace karşısında gol atmakta oldukça zorlanan Everton, Dominic Calvert-Lewin’in duran top organizasyonu sonrası 87. dakikada yaptığı kafa vuruşu ile öne geçti. Maçın bitmesine üç dakika gelen gol sonrası tüm hatları ile savunmaya çekilen Everton, hızlı atakla Cenk Tosun’un ayağından ikinci golü buldu. Savunmanın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Cenk Tosun, çaprazdan yaptığı vuruşla kaleci Wayne Hennessey’yi avladı. Bu golle rahatlayan Everton, Crystal Palace karşısında üç puana uzanan takım oldu.

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Everton, 9. sıraya yükseldi. 7 puanda kalan Crystal Palace 14. sırada kaldı.