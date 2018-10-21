Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk isyan etti

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Volkan Bayarslan’ın takdir haklarını Atiker Konyaspor’dan yana kullandığını ifade etti. VAR sistemi ile rakiplerine verilen penaltı için “çok net” diyemediğini belirten Okan Buruk, “Bir de çok zaman geçti. Hakem 3 dakika sonra penaltı verdi. Biz bu arada defansif bir oyuncu Fink’i oyuna aldık. Penaltı olacağını bilsem Fink’in yerine ofansif bir oyuncu alırdım. Volkan Bayarslan bütün takdir haklarını Konyaspor’dan yana kullandı. Özellikle Vedat’a çok dirsek atıldı. Takdir hakları yanlıştı. Penaltıyı seyredince anlamadım. Hakemler izleyince nasıl verdiler anlayamadık” şeklinde konuştu.

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Okan Buruk, bundan önceki iki haftada 4 puan aldıkları kadrodan dört önemli oyuncunun eksik olduğunu belirtti. Özellikle ön bölge ve kanatlarda oyuncu alternatifinin fazla olmadığını vurgulayan Buruk, “Kanatlarda eksik olunca sorun yaşadık. Umar ve Samudio gibi oyuncular yoktu. Oyuna kötü başladık. İlk 15 dakika gol yemediğimiz için şanslıydık” diye konuştu.

Atiker Konyaspor’un hücum hattında çok iyi futbolcuları olduğunu belirten Okan Buruk, “Maç içerisinde oyunu dengeledik ama rakip kaleye daha etkili gidebilirdik. Orhan Ovacıklı ile sağdan hücum etmeye çalıştık. İkinci yarı dengeli oynadık. Net pozisyonlar vardı. İki kez 2-0’ı yakalayabilirdik. 2. golü atıp maçı koparabilirdik ama yapamadık” değerlendirmesinde bulundu. Rakibin ikinci yarıdaki hamlelerine cevap veremediklerini anlatan Okan Buruk, “Çok etkili hücuma çıkamadık. Jahovic ve Traore hamlesi ile rakibimiz 6 hücumcu ile oynadı. Biz de hamle yaptık ama olmadı” ifadesini kullandı.

Maçtan sonraki olayları tasvip etmediğini kaydeden Okan Buruk, şunları söyledi:

“Gereksiz bir kart oldu. Zaten çok eksiğimiz vardı. Abdullah Durak da cezalı duruma düştü. Bizler sorumlu insanlarız. Teknik adamlar, futbolcular saha içerisinde kalmalı. Yanlış tepkilerden uzak durmalı. Uğur Demirok’un taraftara yaptığı olayın izlenip tespit edileceğini ve gerekli cezanın verileceğini umuyorum.”