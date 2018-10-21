CANLI YAYIN: İnter Milan maçı canlı izle! İtalya’da dev derbi…

İtalya liginde 9. hafta İnter Milan maçı ile devam ediyor. 8 haftada 5 galibiyet alarak üst sıralarda yer alan İnter 7 maçta 3 galibiyet alan Milan’ı devirmenin hesaplarını yapıyor. İtalya'da günün maçını kaçırmak isteyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren İnter Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyordu. Ayrıca İnter Milan maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

İNTER MİLAN CANLI İZLE

İNTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 9. haftasında oynanacak İnter Milan maçı canlı yayınlanacak. 21 Ekim 21:30'da başlayacak İnter Milan maçı Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.