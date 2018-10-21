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CANLI İZLE: Cenk Tosun’lu Everton Crystal Palace karşısında! Everton Crystal maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

CANLI İZLE: Cenk Tosun’lu Everton Crystal Palace karşısında! Everton Crystal maçı hangi kanalda?

Everton Crystal Palace canlı izle! Premier Lig'in 10. haftasında Everton sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da tek hedef evinde ağırladığı Crystal Palace'ı devirerek üst sıralara çıkmak. Peki Everton Crystal Palace maçı hangi kanalda? S Sport canlı yayını ile ekranlara gelecek Everton Crystal Palace maçı hakkında tüm detaylar haberimizde.

21 Ekim 2018 17:06

Cenk Tosun’lu Everton Premier Lig 9. haftada Crystal Palace karşısına çıkıyor. 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik almayı başaran Everton, Crystal Palace karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Ligde işler istediği gibi gitmeyen bir diğer ekip olan Crystal Palace ise 8 haftada 2 galibiyet alabildi. Cenk Tosun’un yedek kulübesinde başlayacağı karşılamada Everton’un en etkili isimlerden biri olacak. Peki, Everton Crystal Palace maçı hangi kanalda? İşte, Everton Crystal Palace canlı yayın bağlantısı…

EVERTON CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 17:06 | 21 Ekim 2018
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