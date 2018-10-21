CANLI İZLE: Cenk Tosun’lu Everton Crystal Palace karşısında! Everton Crystal maçı hangi kanalda?

Cenk Tosun’lu Everton Premier Lig 9. haftada Crystal Palace karşısına çıkıyor. 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik almayı başaran Everton, Crystal Palace karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Ligde işler istediği gibi gitmeyen bir diğer ekip olan Crystal Palace ise 8 haftada 2 galibiyet alabildi. Cenk Tosun’un yedek kulübesinde başlayacağı karşılamada Everton’un en etkili isimlerden biri olacak. Peki, Everton Crystal Palace maçı hangi kanalda? İşte, Everton Crystal Palace canlı yayın bağlantısı…

EVERTON CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE