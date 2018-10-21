CANLI | Çaykur Rizespor 0-0 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor’u konuk ediyor.

İLK 11’LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan-Robin-Jach-Petrucci-Boldrin-Brabec-Süleyman-Ali-Mehmet-Orhan-Vedat

Atiker Konyaspor: Serkan-Skubic-Diagne-Uğur-Opanasenko-Jevtovic-Jonsson-Milosevic-Ömer Ali-Fofana-Yatabare

Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada Atiker Konyaspor’un 7, Çaykur Rizespor’un ise 3 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor’da cezalı Marwane Saadane, Braian Samudio karşılaşmada görev alamayacak. Atiker Konyaspor’da ise Peru Milli Takımı’nda sakatlanan Paolo Hurtado görev alamayacak.