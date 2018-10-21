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CANLI | Çaykur Rizespor 0-0 Atiker Konyaspor
Futbol

CANLI | Çaykur Rizespor 0-0 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

21 Ekim 2018 12:42

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor’u konuk ediyor.

İLK 11’LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan-Robin-Jach-Petrucci-Boldrin-Brabec-Süleyman-Ali-Mehmet-Orhan-Vedat

Atiker Konyaspor: Serkan-Skubic-Diagne-Uğur-Opanasenko-Jevtovic-Jonsson-Milosevic-Ömer Ali-Fofana-Yatabare

Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada Atiker Konyaspor’un 7, Çaykur Rizespor’un ise 3 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor’da cezalı Marwane Saadane, Braian Samudio karşılaşmada görev alamayacak. Atiker Konyaspor’da ise Peru Milli Takımı’nda sakatlanan Paolo Hurtado görev alamayacak.

Son güncelleme 13:31 | 21 Ekim 2018
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