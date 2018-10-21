MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-0 Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 10. dakikada Alessio Cerci’nin penaltısından geldi. Ankaragücü böylece iki maç aradan sonra galip gelirken, Evkur Yeni Malatyaspor’un üç puan hasreti üç maça çıktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem Büyük

Gol: Dk. 10 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mina, Dk. 54 Murat Yıldırım, Dk. 70 Boutaib, Dk. 90+5 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Djedje, Dk. 48 İlhan Parlak, Dk. 90+1 Sedat Ağçay, Dk. 90 3 Pinto (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 8′ Evkur Yeni Malatyasporlu Mina’nın kısa düşen pasında topu önünde bulan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı rakip ceza alanına kadar taşıdı. Bu futbolcunun yaptığı orta sonrasında başkent ekibinin futbolcuları Sadık Çiftpınar’ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemine başvurduktan sonra penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

43′ Aleksic’in ara pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Boutaib’in ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

57′ Gelişen MKE Ankaragücü atağında topu son olarak önünde bulan Kenan Özer’in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68′ Sağ çaprazda topu önünde bulan Cerci’nin ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

83′ Sol taraftan kullanılan korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Boutaib’in kafayla yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

84′ Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Chebake’nin sağ taraftan ortasında Boutaib’in gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunma, dönen topu uzaklaştırdı.