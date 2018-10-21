MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 0-1 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Antalya derbisinde Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yendi. Antalyaspor’u üç puana taşıyan gol 42. dakikada Souleymane Doukara’dan geldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 84 Bobo), Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 46 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Djalma), Maniatis, Efecan Karaca, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 71 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 81 Serdar Özkan), Maicon, Doukara (Dk. 88 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 42 Doukara (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Boffin, Dk. 73 Yekta Kurtuluş, Dk. 85 Maicon, Dk. 90 Chico (Antalyaspor), Dk. 90 2 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

18′ Sol kanattan Cissokho’nun ceza sahasına yerden gönderdiği topa Doukara vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz, topu uzanarak kornere çeldi.

21′ Antalyaspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Yekta Kurtuluş’un sağdan kaleye gönderdiği topa Chico vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu Hakan Özmert tamamlamak isterken yaşanan karambolde kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.

25′ Soldan atağa çıkan Nsakala, son çizgiye kadar inip topu ceza alanında bekleyen Efecan Karaca’ya çıkardı. Kendine uygun pozisyon bulmaya çalışan Efecan Karaca’ya Antalyaspor defansı son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

31′ Sağdan gelişen atakta Baiano’nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, Cisse’yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

GOL! 42′ Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Maicon’un ara pasında topla buluşan Doukara kaleci Haydar Yılmaz’ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

45+3′ Antalyasporlu Maicon’un attığı şık gol, Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

46′ Aytemiz Alanyaspor’un sağdan geliştirdiği atakta topu kontrol eden Djalma, kaleye şutunu çekti. Antalyaspor defans oyuncularına çarpan top auta gitti.

69′ Gelişen Antalyaspor atağında, sağdan Maicon’un yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Cissokho’nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

79′ Djalma’nın pasında Maniatis, topu cezalanına doğru havalandırdı. Merih Demiral’ın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3′ Mevlüt Erdinç, sağdan ceza sahasına girerek pasını Serdar Özkan’a çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.